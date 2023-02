Je n’ai rien à vous dire Saulieu, 25 mars 2023, Saulieu .

Je n’ai rien à vous dire

Avenue de la Gare Saulieu Côte-d’Or

2023-03-25 – 2023-03-25

Saulieu

Côte-d’Or

EUR 0 10 « Montrez-moi les corps ! » considéré comme le premier tueur en série Français et accusé de onze

assassinats, Henri Désiré Landru n’avouera jamais ! Le 7 novembre 1921 s’ouvrait son procès : un

moment de grand spectacle ! En l’absence de preuves matérielles et d’aveux, Landru épate ! Landru

régale ! Il clame son innocence, haut et fort : après tout, aucun corps n’a été retrouvé, donc pas

d’indices !

C’était sans compter sur l’opiniâtreté du Commissaire Jules Belin, l’homme qui arrêta Landru et qui

accumulera un faisceau d’indices menant cet homme « innocent jusqu’à preuve du contraire » face

à la Cour d’Assise de Seine-et-Oise !

Et c’est précisément ce procès, Mesdames et Messieurs, que nous vous proposons de revivre !

Venez vous régaler du franc-parler, des répliques assassines de Landru et pénétrez au sein de cette

Cour d’Assise ! Venez assister à la reconstitution de ce procès historique et peut-être même aurez

vous la chance d’être tiré au sort pour venir siéger comme jurés et ainsi, rendre votre verdict…

Mise-en-scène : Louis BARRAUD

Costumes : Marye Genevoix

Régie : Jean-Marc et Hélène Coignard

Maquillages, coiffures : Margaux Jaeger

Durée : 1h45

Distribution : Gauthier Jeanbart, Margaux Jaeger, Romain Pirosa, Alex Parreira, Domitille Leboeuf,

Louis Barraud

Tarif : 10 €

Avec le soutient de la ville de Saulieu.

culture.saulieu@gmail.com

Saulieu

dernière mise à jour : 2023-01-29 par