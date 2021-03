Je n’ai rien à vous dire, 6 novembre 2021-6 novembre 2021, Chauffailles.

Je n’ai rien à vous dire 2021-11-06 20:30:00 – 2021-11-06 Espace Culturel du Brionnais 2ter rue Gambetta

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles

11 11 EUR Florence Nicolle, Olivier Dureuil, Aymeric Descharrières et Sébastien Bacquias, artistes complets et complices, passionnés par l’improvisation, relèvent le défi de cette lecture pas pareille, pour vous proposer une soirée unique et surprenante.

Ils ont créé la LMI (Lecture Musicale Improvisée), concept novateur et génial (mais si, vous avez vu ça dans la presse… non ?! Ah bon…), prônant l’instantanéité, le naturel, bref, l’improvisation dans son sens le plus noble.

C’est donc en toute humilité et modestie que les quatre artistes vous feront découvrir l’auteur choisi par l’équipe de l’Espace Culturel du Brionnais. Auteur connu, méconnu, romancier ou poète ? Rien ne fait peur à ces quatre-là, prêts à tout pour vous embarquer dans une lecture musicale improvisée pas comme les autres…

Sébastien Bacquias : contrebasse, Aymeric Descharrières : saxophone, Olivier Dureuil : comédien : Florence Nicolle : comédienne – Bernard Bacherot : (vrai) auteur des textes, Sarah Douhaire : regard extérieur et courroie de transmission, Gabor Rassov : aide à la mise en scène et soins capillaires. Production : Cie Megastars.

ecb@chauffailles.fr +33 3 85 26 44 22 https://ecb-chauffailles.mapado.com/

