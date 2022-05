Je n’ai plus peur des poules – Rencontre avec Romuald Guervilly Goudelin, 10 juin 2022, Goudelin.

Ce n’étaient pas des larmes de tristesse, de colère ou de deuil qui coulaient sur mon visage le 6 juillet 2020. C’était tout le contraire, elles avaient un autre nom : la liberté. Pendant deux semaines, j’ai parcouru la France à vélo et sonné aux portes pour demander l’hospitalité. Celle-ci m’a guidé jusqu’à un stage de méditation. Une fois fini, j’ai mis le cap sur les Pyrénées. Une avarie a écourté mon rêve en m’emmenant, la tête endolorie, de l’autre côté de la chaîne de montagnes. C’est là-bas que mon dernier voyage a commencé : entre volontariat écologique et rencontres multiples, j’ai découvert un monde bienveillant qui m’a fait grandir. Ce périple a fait ressurgir mes démons. Tout en les écoutant, j’ai pu continuer mon ascension et découvrir que je n’ai plus peur des poules. Pour Romuald Guervilly le voyage est avant tout une rencontre avec un pays et des personnes. Après avoir lu de nombreux récits d’aventure comme Hors Système des Fortin, Tara Tari de Capucine Trochet ou encore Vivre d’Élisabeth Revol, il souhaite s’en aller à son tour, s’évader et trouver cette fameuse liberté présente dans chaque histoire. Alors en juillet 2020, il décide de partir en voyage et d’être l’acteur principal de son périple. Il sort de sa zone de confort et quitte la Bretagne. À travers son écriture, il souhaite montrer que tout est possible si l’on est prêt à vivre des situations inconnues et gênantes, et qu’il ne faut pas attendre que tous les voyants soient verts pour emprunter un nouveau chemin. Il écrit pour témoigner de la beauté et de la richesse des rencontres, tout en expliquant l’impact que cela peut avoir sur l’humain.

Rencontre avec Romuald Guervilly (auteur de « Je n’ai plus peur des poules » aux éditions Baudelaire), organisée par le service culturel de Goudelin, autour de questions menées par Cathy Raoult. Il partagera son vécu en tant qu’auteur et baroudeur (expérience d’écriture, explication de passages, de mots, de rencontres…). Pendant une heure, vous êtes convié(e)s à prendre part à l’échange en posant vos propres questions. Nul besoin d’avoir lu le livre pour s’initier à cette rencontre. Nul besoin de payer pour partager ce moment convivial qui sera en plus suivi d’un pot.

