Salle Confluences 20h30. – Tout public à partir de 7 ans / familial. Durée : 1h10. Genre : Concert – Théâtre (mais pas que…). Tarif : 6€ – réduit : 4€. Règlements : chèque ou espèces.

Un rendez-vous de la Saison Culturelle – De la Compagnie Le Chat Perplexe :

Jean METEGNIER et Stella COHEN-HADRIA ont découvert par hasard qu’ils avaient bien des choses en commun avec « Georges Brassens » : des parents de nationalités mélangées et une enfance que rien ne prédestinait à la musique. Et comme ce dernier était un fervent défenseur de la liberté, ils ont fait le choix de tout oser avec ses chansons, mais aussi avec l’Jean et Stella attrapent Georges par le bras et l’entraînent dans un drôle de chemin Une course poursuite en Alfa Roméo, un dangereux trafic de spaghettis, un stage de yoga dans le sous-marin du commandant Cousteau, qui aurait imaginé que Brassens était un En direct d’une émission de radio, ils ne se privent d’ailleurs pas d’inviter Monsieur Georges Brassens à s’exprimer sur le sujet.

Monsieur Brassens est mort, direz-Croyez-vous vraiment que ça va les Un concert spectacle où chansons de Brassens et compositions originales poussent comme les herbes folles des prairies.

