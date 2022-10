Je monte au Belvédère Mulhouse, 1 octobre 2022, Mulhouse.

Je monte au Belvédère

rue du Belvédère Mulhouse Haut-Rhin

2022-10-01 – 2023-03-31

Mulhouse

Haut-Rhin

Le belvédère est fermé jusqu’à nouvel ordre pour rénovation.

Situé au sommet de la colline du Rebberg, le Belvédère est une tour de bois et d’acier de plus de 20 mètres de haut. Surplombant la ville de Mulhouse, vous pourrez y voir de là-haut les massifs montagneux des Vosges, du Jura, des Alpes et de la Forêt-Noire.

Situé au sommet de la colline du Rebberg, le Belvédère est une tour de bois et d’acier de plus de 20 mètres de haut. Surplombant la ville de Mulhouse, vous pourrez y voir de là-haut les massifs montagneux des Vosges, du Jura, des Alpes et de la Forêt-Noire.

+33 3 89 35 48 48

Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-10-07 par