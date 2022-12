Je m’initie à la teinture végétale Envie Le Labo, 7 janvier 2023, Paris.

Le samedi 07 janvier 2023

de 14h30 à 17h30

. gratuit

Et si vous donniez une deuxième vie à vos vêtements délavés ou démodés ? Participez à un atelier créatif pour découvrir tous les bienfaits de la teinture naturelle.

Envie Le Labo et Cueillette Paris vous proposent un atelier pratique pour vous initier à la teinture végétale et colorer vos anciens textiles avec des encres naturelles et respectueuses de l’environnement.

Durant cet atelier, vous découvrirez plusieurs techniques de cette activité ancestrale (Tye & Dye, shibori, couleurs combinées…). Vous plongerez dans la magie des plantes (garance, grenade, avocat) pour personnaliser et donner un nouveau souffle à une pièce de votre garde-robe.

Vous avez la possibilité d’apporter une pièce à colorer lors de l’atelier : tee-shirt, carré de tissu (..) en coton uniquement.

Le temps de séchage étant long, vous récupérerez votre création 24h après à l’atelier de Cueillette Paris (situé à 3min à pied d’Envie Le Labo).

Inscription obligatoire

Un atelier gratuit de 3h pour 10 personnes

Atelier pour les adultes

Diplômée de l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, Caroline Courtois, designer produit et textile, a fondé le studio de design Cueillette Paris dont elle est la directrice artistique depuis 2018. Au sein de cette entité, elle déploie son expertise dans le domaine de la couleur et des teintures végétales en insufflant toujours une portée sentimentale et personnelle aux accessoires de mode et de décoration qu’elle développe pour des institutions, marques et particuliers.

Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris

Contact : https://www.envie.org/evenement/je-minitie-a-la-teinture-vegetale/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-minitie-a-la-teinture-vegetale/

