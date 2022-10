Je m’en vais mais l’état demeure – Hugues Duchêne / le Royal Velours – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 19 octobre 2022, Nantes.

2022-10-19 Représentations :Mercredi 19 octobre 2022 à 20h – Épisodes 1 & 2Jeudi 20 octobre 2022 à 20h – Épisodes 3 & 4Vendredi 21 octobre 2022 à 20h – Épisodes 5 & 6Samedi 22 octobre 2022 à 15h – Intégrale Épisodes 1 à 6

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : non 6 € à 16 € / Intégrale : 12 € à 28 € Réservation conseillée : – tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre. Un feuilleton théâtral infiltré dans la vie sociopolitique de ces 6 dernières années. Grinçant, décapant et redoutablement vertigineux ! Octobre 2016. Le metteur en scène-apprenti reporter Hugues Duchêne commence à suivre et documenter la vie politique française et le mandat d’Emmanuel Macron. Une vaste entreprise de théâtre documentaire dans laquelle il s’infiltre, caméra et appareil photo au poing, pendant 6 ans. En 2022, il livre un feuilleton théâtral en 6 épisodes, chacun articulé autour d’une thématique institutionnelle qui a marqué l’année et d’événements forts : à l’assaut des Champs-Elysées avec des Gilets Jaunes aux yeux rougis de gaz lacrymogène, une visite au Brésil dans le box des accusés occupé par l’ancien président Lula, aux coeur de la pantalonnade de LREM aux élections municipales à Paris, dans un confinement entre quatre murs. Le fil de ces dernières années déroule le quinquennat, tout autant que celui de la vie d’Hugues, les soubresauts politiques s’articulent malicieusement à la vie personnelle et intime du metteur en scène. Un pur moment de théâtre d’acteurs, une plongée décapante et vertigineuse dans les péripéties sociopolitiques de ces 6 dernières années. Écriture, conception et mise en scène : Hugues DuchêneAvec Juliette Damy, Vanessa Bile-Audouard, Théo Comby-Lemaître, Hugues Duchêne, Marianna Granci, Laurent Robert, Gabriel Tur / Robin Goupil Public : à partir de 13 ans Durée : 1h par épisode / 7h pour l’intégrale

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr