Je m’en vais mais l’État demeure – Hugues Duchêne, 30 avril 2022, .

Je m’en vais mais l’État demeure – Hugues Duchêne

2022-04-30 – 2022-04-30

Une fresque politique mêlant théâtre documentaire et fiction, humour et pédagogie : un spectacle passionnant qui innove tant dans sa forme que dans son propos !

Avec cette saga contemporaine en cinq épisodes, Hugues Duchêne s’est promis de rendre compte de l’ensemble du quinquennat d’Emmanuel Macron, l’un des « héros » de ce spectacle avec François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Éric Dupont-Moretti, Marine Le Pen et de nombreuses figures de la vie publique. Un pur régal accompagné de nombreux éclats de rire ! Après avoir triomphé au Festival d’Avignon 2018, Hugues Duchêne poursuit son périple à travers les théâtres. Il s’installe

à la Maison de la Culture d’Amiens pour présenter Je m’en vais mais l’État demeure.

Presse

Tout s’enchaîne avec fracas et comédie ! Le Figaro

Générique

Écriture, conception et mise en scène Hugues Duchêne

Avec

Juliette Damy (en alternance avec Pénélope Avril)

Vanessa Bile-Audouard

Théo Comby-Lemaître

Hugues Duchêne

Marianna Granci

Laurent Robert

Robin Goupil (en alternance avec Gabriel Tur)

Vidéo Pierre Martin | Régisseur général Scardo Régie Hugo Dardelet | Costumes Sophie Grosjean, Julie Camus | Collaboration artistique Gabriel Tur, Pierre Martin | Assistant à la mise en scène Victor Guillemot | Production, diffusion Léa Serror | Attaché à la production Mathis Leroux

Production Le Royal Velours | Coproduction majeure Le phénix – Scène nationale Pôle européen de création dans le cadre du Campus partagé Amiens – Valenciennes, La Comédie de Béthune – Centre dramatique national, la Maison de la Culture d’Amiens, Les 3T – Scène conventionnée de Châtellerault, Le Grand Cerf Bleu, L’Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux et le Théâtre des Célestins. | L’année parlementaire 2018|2019 est coproduite par Le Théâtre de Vanves – scène conventionnée. | L’année médiatique 2019|2020 est coproduite par la Rose des Vents – Scène nationale de Villeneuve d’Ascq, l’Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux, le Théâtre au Fil de l’Eau à Pantin, le Théâtre – Scène conventionnée de Thouars, Le Théâtre de la Renaissance – Scène conventionnée d’Oullins, La Mégisserie – Scène conventionnée de Saint Junien. | Avec le soutien du dispositif d’insertion de l’École du Nord soutenu par la Région Hauts-de-France et la DRAC Hauts de France, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et région Provence- Alpes-Côte-d’Azur, le réseau Puissance Quatre La Loge | Tu-Nantes | Théâtre Sorano | Théâtre Olympia – CDN de Tours.

DURÉE · ENVIRON 5H30

TARIF 2 · 8 À 20€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

Une fresque politique mêlant théâtre documentaire et fiction, humour et pédagogie : un spectacle passionnant qui innove tant dans sa forme que dans son propos !

Avec cette saga contemporaine en cinq épisodes, Hugues Duchêne s’est promis de rendre compte de l’ensemble du quinquennat d’Emmanuel Macron, l’un des « héros » de ce spectacle avec François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Éric Dupont-Moretti, Marine Le Pen et de nombreuses figures de la vie publique. Un pur régal accompagné de nombreux éclats de rire ! Après avoir triomphé au Festival d’Avignon 2018, Hugues Duchêne poursuit son périple à travers les théâtres. Il s’installe

à la Maison de la Culture d’Amiens pour présenter Je m’en vais mais l’État demeure.

Presse

Tout s’enchaîne avec fracas et comédie ! Le Figaro

Générique

Écriture, conception et mise en scène Hugues Duchêne

Avec

Juliette Damy (en alternance avec Pénélope Avril)

Vanessa Bile-Audouard

Théo Comby-Lemaître

Hugues Duchêne

Marianna Granci

Laurent Robert

Robin Goupil (en alternance avec Gabriel Tur)

Vidéo Pierre Martin | Régisseur général Scardo Régie Hugo Dardelet | Costumes Sophie Grosjean, Julie Camus | Collaboration artistique Gabriel Tur, Pierre Martin | Assistant à la mise en scène Victor Guillemot | Production, diffusion Léa Serror | Attaché à la production Mathis Leroux

Production Le Royal Velours | Coproduction majeure Le phénix – Scène nationale Pôle européen de création dans le cadre du Campus partagé Amiens – Valenciennes, La Comédie de Béthune – Centre dramatique national, la Maison de la Culture d’Amiens, Les 3T – Scène conventionnée de Châtellerault, Le Grand Cerf Bleu, L’Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux et le Théâtre des Célestins. | L’année parlementaire 2018|2019 est coproduite par Le Théâtre de Vanves – scène conventionnée. | L’année médiatique 2019|2020 est coproduite par la Rose des Vents – Scène nationale de Villeneuve d’Ascq, l’Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux, le Théâtre au Fil de l’Eau à Pantin, le Théâtre – Scène conventionnée de Thouars, Le Théâtre de la Renaissance – Scène conventionnée d’Oullins, La Mégisserie – Scène conventionnée de Saint Junien. | Avec le soutien du dispositif d’insertion de l’École du Nord soutenu par la Région Hauts-de-France et la DRAC Hauts de France, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et région Provence- Alpes-Côte-d’Azur, le réseau Puissance Quatre La Loge | Tu-Nantes | Théâtre Sorano | Théâtre Olympia – CDN de Tours.

DURÉE · ENVIRON 5H30

TARIF 2 · 8 À 20€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/je-men-vais-mais-letat-demeure-3/

Une fresque politique mêlant théâtre documentaire et fiction, humour et pédagogie : un spectacle passionnant qui innove tant dans sa forme que dans son propos !

Avec cette saga contemporaine en cinq épisodes, Hugues Duchêne s’est promis de rendre compte de l’ensemble du quinquennat d’Emmanuel Macron, l’un des « héros » de ce spectacle avec François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Éric Dupont-Moretti, Marine Le Pen et de nombreuses figures de la vie publique. Un pur régal accompagné de nombreux éclats de rire ! Après avoir triomphé au Festival d’Avignon 2018, Hugues Duchêne poursuit son périple à travers les théâtres. Il s’installe

à la Maison de la Culture d’Amiens pour présenter Je m’en vais mais l’État demeure.

Presse

Tout s’enchaîne avec fracas et comédie ! Le Figaro

Générique

Écriture, conception et mise en scène Hugues Duchêne

Avec

Juliette Damy (en alternance avec Pénélope Avril)

Vanessa Bile-Audouard

Théo Comby-Lemaître

Hugues Duchêne

Marianna Granci

Laurent Robert

Robin Goupil (en alternance avec Gabriel Tur)

Vidéo Pierre Martin | Régisseur général Scardo Régie Hugo Dardelet | Costumes Sophie Grosjean, Julie Camus | Collaboration artistique Gabriel Tur, Pierre Martin | Assistant à la mise en scène Victor Guillemot | Production, diffusion Léa Serror | Attaché à la production Mathis Leroux

Production Le Royal Velours | Coproduction majeure Le phénix – Scène nationale Pôle européen de création dans le cadre du Campus partagé Amiens – Valenciennes, La Comédie de Béthune – Centre dramatique national, la Maison de la Culture d’Amiens, Les 3T – Scène conventionnée de Châtellerault, Le Grand Cerf Bleu, L’Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux et le Théâtre des Célestins. | L’année parlementaire 2018|2019 est coproduite par Le Théâtre de Vanves – scène conventionnée. | L’année médiatique 2019|2020 est coproduite par la Rose des Vents – Scène nationale de Villeneuve d’Ascq, l’Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux, le Théâtre au Fil de l’Eau à Pantin, le Théâtre – Scène conventionnée de Thouars, Le Théâtre de la Renaissance – Scène conventionnée d’Oullins, La Mégisserie – Scène conventionnée de Saint Junien. | Avec le soutien du dispositif d’insertion de l’École du Nord soutenu par la Région Hauts-de-France et la DRAC Hauts de France, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et région Provence- Alpes-Côte-d’Azur, le réseau Puissance Quatre La Loge | Tu-Nantes | Théâtre Sorano | Théâtre Olympia – CDN de Tours.

DURÉE · ENVIRON 5H30

TARIF 2 · 8 À 20€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

© Droits Réservés

dernière mise à jour : 2022-01-13 par