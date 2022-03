“Je m’en vais mais l’Etat demeure” d’Hugues Duchêne Théâtre 13 – Glacière Paris Catégories d’évènement: île de France

Depuis l’élection du dernier président de la République, Hugues Duchêne est entré dans une expérience totale : l’écriture permanente d’une longue pièce de théâtre visant à transcrire les évolutions politiques de la France contemporaine. Avec le Royal Velours, la compagnie qu’il a fondé avec ses ancien·ne·s camarades de l’Académie de la Comédie-Française, il met en scène des évènements politiques connu·e·s de tous·tes. Il lui arrive aussi de jouer à l’apprenti reporter, et le plus souvent, ce sont donc des évènements publics vécus intimement qui y sont narrés. Chaque heure de spectacle, à la manière d’un épisode, est centrée sur une thématique institutionnelle : la première relate l’année de l’élection présidentielle de 2017. Puis il est question de l’actualité judiciaire, et des procès terroristes qui se tinrent de septembre 2017 à juillet 2018. L’heure suivante est centrée sur le monde parlementaire. Il y est bien sûr question de la crise des Gilets Jaunes. Avant que le Covid ne s’abatte sur la planète, la quatrième heure du spectacle aborde les questions de communication et de journalisme : c’est l’année médiatique. Puis ce sont les sujets diplomatiques ayant traversés l’actualité de 2020/2021 qui sont l’occasion de prendre le large durant la pandémie. On cherche ainsi à répondre à la question : Que reste t’il de l’influence française sur la scène internationale ? Enfin, comme une boucle se referme, voici venir l’élection présidentielle de 2022, et avec elle la dernière heure du spectacle ; 2021/2022 : l’année exécutive. Horaires Du mardi au vendredi à 20h / durée 1h10 par épisode Les samedis et dimanches à 15h / intégrale 8h avec entracte Les mardis : épisodes 1-2-3 Les mercredis : épisodes 4-5-6 Les jeudis : épisodes 1-2-3 Les vendredis : épisodes 4-5-6 Les samedis et dimanches : intégrale – 6 épisodes Distribution Texte et mise en scène Hugues Duchêne Avec Pénélope Avril / Juliette Damy, Vanessa Bile-Audouard, Théo Comby-Lemaître, Hugues Duchêne, Marianna Granci, Laurent Robert, Gabriel Tur / Robin Goupil Théâtre 13 – Glacière 103A boulevard Auguste Blanqui Paris 75013 Contact : 0145886222 reservations@theatre13.com https://www.theatre13.com/saison/spectacle/je-men-vais-mais-l-etat-demeure https://www.facebook.com/LeTheatre13 Théâtre

