Classe Départ, c’est porter un nouveau regard sur soi et sur les autres. C’est une méthode éprouvée et approuvée par ceux qui l’ont vécue ! Elle s’adresse aux jeunes adultes décrocheurs qui n’ont ni emploi ni formation. C’est un long cheminement de 7 mois pour passer du mode “survie” à la construction d’un projet de vie. Lever de rideau ! Venez découvrir la création finale de ces jeunes voyageurs !

Inscription obligatoire

Classe départ proposée par L'Envol Théâtre Eurydice 110 rue Claude Chappe, plaisir Plaisir Yvelines

