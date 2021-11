Guyancourt La ferme de Bel Ebat Théâtre de Guyancourt Guyancourt, Yvelines “Je me suis pris la tête d’une immense caresse et le monde était devant moi .” La ferme de Bel Ebat Théâtre de Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

“Je me suis pris la tête d’une immense caresse et le monde était devant moi .” La ferme de Bel Ebat Théâtre de Guyancourt, 9 novembre 2021, Guyancourt. “Je me suis pris la tête d’une immense caresse et le monde était devant moi .”

du mardi 9 novembre au mercredi 10 novembre à La ferme de Bel Ebat Théâtre de Guyancourt

“Il y en a qui se sont pris un vrai coup de pompe dans la gueule.Il y a ceux qui l’ont donné. Et y’a ceux qui ne sont pas très bien dedans. Être mal chaussé… Avoir pour seules lumières des ampoules au pied? Ou alors,oser endosser celles d’autres. Comme un costume. De la pompe, de la vraie, Godot, Cyrano, Hamlet ou Nina…Et enfin avancer ! Le monde est maintenant là devant moi! ”

Entrée libre.

Classe départ :7 mois pour passer du mode “survie”à la construction d’un projet de vie La ferme de Bel Ebat Théâtre de Guyancourt 1 place de Bel Ebat Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:30:00 2021-11-09T21:45:00;2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu La ferme de Bel Ebat Théâtre de Guyancourt Adresse 1 place de Bel Ebat Ville Guyancourt lieuville La ferme de Bel Ebat Théâtre de Guyancourt Guyancourt