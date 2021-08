GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt JE ME SUIS PRIS LA TETE D’UNE IMMENSE CARESSE ET LE MONDE ETAIT DEVANT MOI Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Des jeunes gens sont face à nous. En sortie de guerre. Celle de tous les jours, avec sa violence, sa misère, sa solitude, son désenchantement. Ils se préparent à reprendre la marche pour avancer. Et on va loin, ensemble, sur place, dans un théâtre. Faut-il nécessairement des pieds pour avancer et gagner le monde ? Neuf jeunes gens qui se sont emparés des arts, le théâtre, le chant, la danse, la peinture et qui vont dans un élan poétique s’exposer comme le serpent ou le papillon le font quand il s’agit de grandir. Et ne nous y trompons pas. Nous sommes ici dans le geste le plus noble du théâtre. Car en osant être devant, en face, c’est bien nous, chacun d’entre nous qu’ils mettent violemment et sensiblement sur scène. En partenariat avec l’Envol, la Sauvegarde des Yvelines et la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines Compagnie In Cauda Texte Godefroy Ségal Mise en scène Nathalie Hanrion Chorégraphie Juliette Morel Travail musical Valérie Josse Avec Aline Bryon, David Daigue, Ibrahima Drame, Maeva Faubert, Clément Florentine, Fleuriane Petit, Mathieu Poletta, Dante Rizzetti et Hélène Rosbif Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Théâtre/ À partir de 14 ans « Allez ! Debout ! Tu iras loin, toi ! Le monde est devant toi ! » Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:30:00 2021-11-09T22:30:00;2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse 1 place de Bel-Ébat Ville GUYANCOURT lieuville Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT