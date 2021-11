Guyancourt Ferme de Bel Ebat Guyancourt, Yvelines Je me suis pris la tête d’une immense caresse et le monde était devant moi Ferme de Bel Ebat Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Je me suis pris la tête d’une immense caresse et le monde était devant moi Ferme de Bel Ebat, 9 novembre 2021, Guyancourt. Je me suis pris la tête d’une immense caresse et le monde était devant moi

du mardi 9 novembre au mercredi 10 novembre à Ferme de Bel Ebat

Classe Départ, c’est porter un nouveau regard sur soi et sur les autres. C’est une méthode éprouvée et approuvée par ceux qui l’ont vécue ! Elle s’adresse aux jeunes adultes décrocheurs qui n’ont ni emploi ni formation. C’est un long cheminement de 7 mois pour passer du mode “survie” à la construction d’un projet de vie. Lever de rideau ! Venez découvrir la création finale de ces jeunes voyageurs !

Inscription obligatoire

Classe départ proposée par L’Envol Ferme de Bel Ebat Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:30:00 2021-11-09T22:00:00;2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Ferme de Bel Ebat Guyancourt