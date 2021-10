Paris 8ème cinéma Le Balzac île de France, Paris 8ème Je me suis humain de Kim O’Bomsawin cinéma Le Balzac Paris 8ème Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 21 octobre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

À l’occasion de la venue de Joséphine Bacon en France, (re)découvrez le merveilleux documentaire JE M’APPELLE HUMAIN de Kim O’Bomsawin sur la poétesse innue. ✨ Cette projection exceptionnelle sera suivie d’une rencontre avec la poétesse Joséphine Bacon animée par Zoé Courtois, journaliste et collaboratrice du Monde des Livres Sauvage, ça veut dire être libre entièrement », dit Joséphine Bacon. Lorsque les anciens nous quittent, un lien avec le passé disparaît. La poétesse innue incarne cette génération témoin d’une époque bientôt révolue. Avec charisme et sensibilité, Joséphine Bacon mène un combat contre l’oubli et la disparition d’une langue, d’une culture et de ses traditions Spectacles -> Projection cinéma Le Balzac 1 rue Balzac Paris 8ème 75008

