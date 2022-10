Je me souviens le ciel est loin, la terre aussi Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Machine à remonter le temps… En 1994, à Toulouse, le jeune Aurélien Bory assiste au spectacle Le ciel est loin la terre aussi du metteur en scène Mladen Materic, connu pour son théâtre d’une très grande élégance et délicatesse. Cette représentation le marque profondément par sa puissance visuelle et laisse des traces lumineuses et persistantes dans son propre parcours d’artiste. Que reste-t-il en nous des spectacles vus, quand le rideau tombe ? Que faisons-nous de ces souvenirs ? Voici donc quelques pistes que lance Aurélien Bory en mettant en scène, à son tour et à sa façon, la pièce de Mladen Materic.

Il ne s’agit pas à proprement parler de recréer à l’identique le spectacle, mais, à partir d’éléments – les décors, les costumes et même les comédiens d’origine ! – de raconter comment une oeuvre devient source d’inspiration. Ce remake à la mélancolie burlesque, intensément poétique, fait résonance aux histoires de famille et de transmission. Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris Contact : https://www.lemonfort.fr/programmation/je-me-souviens-le-ciel-est-loin-la-terre-aussi 0156083388 reservation@lemonfort.fr https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.lemonfort.fr/programmation/je-me-souviens-le-ciel-est-loin-la-terre-aussi

