JE ME SOUVIENS DE SCHUBERT Partir de sa propre mémoire pour aller à la rencontre de Franz Schubert, c'est l'exercice auquel s'est livré Jean Manifacier sur le modèle du Je me souviens de Georges Perec. C'est à travers ces petits fragments de mémoire intime que le compositeur du Voyage d'hiver nous apparaitra, tour à tour inconnu ou familier, tout au long de ce concert invitant musiciens et spectateurs à se souvenir de Schubert. LE CONCERT Si Franz Schubert n'a pas le succès qu'on imagine de son vivant, il n'est pas non plus l'illustre inconnu de Vienne. Ses mélodies et sa musique de chambre sont appréciées par un cercle toujours plus grand d'amateurs qui l'entourent et lui font fête.

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T23:30:00

