JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUS THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS Catégories d’Évènement: 75004

Paris

JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUS THEATRE DES BLANCS MANTEAUX, 10 février 2023, PARIS. JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUS THEATRE DES BLANCS MANTEAUX. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-31 19:30. Tarif : 23.5 à 23.5 euros. THÉÂTRE LES BLANCS MANTEAUX (L.2019-001473) PRESENTE CE SPECTACLE JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUSComédie de Eric Lourioux Mise en scène : Nath. Khorsand Avec en alternance : Wendy Grenier ou Virginie Dewees, Marie Blanche Willem ou Magalie Thebault,Cedric Borie ou Nathaniel Khorsand et Gauthier UrbanPatrice et Valeyre forment un couple solide depuis plusieurs années. Lors d’une soirée chez eux, Marcelle, l’ex totalement déprimée de Patrice, fait un malaise et devient amnésique. Entre cette ” colocataire ” imposée et l’irruption inopinée de son amoureux transi Fabio, Patrice et Valeyre se retrouvent entraînés dans un tourbillon de folie jusqu’à en faire éclater tous leurs repères. Comme quoi, une invitation peut vite vous faire péter les plombs !! IMPORTANT :Merci de prévoir un masque pour vos déplacements au sein de l’établissement.Aucun retard ne sera accepté. Prévoir d’être là une demie-heure, au plus tard, avant le début de la représentation.Les enfants de moins de 4 ans ne seront pas acceptés en salle.Attention : Quartier fermé à la circulation le dimanche, privilégier les transports en commun (métro Hotel de Ville ou Rambuteau)Réservation PMR: 0148871584 JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUS JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUS EUR23.5 23.5 euros Votre billet est ici THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS 15, RUE DES BLANCS-MANTEAUX 75004 THÉÂTRE LES BLANCS MANTEAUX (L.2019-001473) PRESENTE CE SPECTACLE JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUS Comédie de Eric Lourioux

Mise en scène : Nath. Khorsand

Avec en alternance : Wendy Grenier ou Virginie Dewees, Marie Blanche Willem ou Magalie Thebault,Cedric Borie ou Nathaniel Khorsand et Gauthier Urban



Patrice et Valeyre forment un couple solide depuis plusieurs années. Lors d’une soirée chez eux, Marcelle, l’ex totalement déprimée de Patrice, fait un malaise et devient amnésique. Entre cette ” colocataire ” imposée et l’irruption inopinée de son amoureux transi Fabio, Patrice et Valeyre se retrouvent entraînés dans un tourbillon de folie jusqu’à en faire éclater tous leurs repères. Comme quoi, une invitation peut vite vous faire péter les plombs !! IMPORTANT :

Merci de prévoir un masque pour vos déplacements au sein de l’établissement.

Aucun retard ne sera accepté. Prévoir d’être là une demie-heure, au plus tard, avant le début de la représentation.

Les enfants de moins de 4 ans ne seront pas acceptés en salle.

Attention : Quartier fermé à la circulation le dimanche, privilégier les transports en commun (métro Hotel de Ville ou Rambuteau) Réservation PMR: 0148871584.2023-03-31. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 75004, Paris Autres Lieu THEATRE DES BLANCS MANTEAUX Adresse 15, RUE DES BLANCS-MANTEAUX Ville PARIS Tarif 23.5-23.5 lieuville THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS Departement 75004

THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS 75004 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUS THEATRE DES BLANCS MANTEAUX 2023-02-10 was last modified: by JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUS THEATRE DES BLANCS MANTEAUX THEATRE DES BLANCS MANTEAUX 10 février 2023 THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS

PARIS 75004