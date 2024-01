JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUS Les Blancs Manteaux Paris, vendredi 2 février 2024.

JE ME SENS SI BIEN CHEZ VOUSUne invitation peut vite vous faire péter les plombs !Patrice et Valeyre forment un couple solide depuis plusieurs années.Lors d’une soirée chez eux, Marcelle, l’ex totalement déprimée de Patrice, fait un malaise et devient amnésique.Entre cette « colocataire » imposée et l’irruption inopinée de son amoureux transi Fabio, Patrice et Valeyre se retrouvent entraînés dans un tourbillon de folie… jusqu’à en faire éclater tous leurs repères.Comme quoi, une invitation peut vite vous faire péter les plombs !Comédie de Eric Lourioux Mise en scène : Nathaniel KhorsandAvec :dans les rôles de PATRICE: Cyril DametVALEYRE: Elise Gabbaï ou Magali Thébault MARCELLE: Louise Daquin ou Virgine DeweesFABIO: Tancrède Hollington ou Nathaniel Khorsand

Tarif : 17.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 19:30

Les Blancs Manteaux 15. rue des blancs manteaux 75004 Paris 75