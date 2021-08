Villenave-d'Ornon Maison des arts vivants Gironde, Villenave d'Ornon Je me réveille • Mosai et Vincent Maison des arts vivants Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques. ——————————————————————————— ### Mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples. Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer doucement par des mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro + d’infos service culturel : 05 57 99 52 24

Très jeune public • Durée : 30 min • Tarifs : 6 € – 3 €

Concert pop jeune public Maison des arts vivants Chemin de Leysotte, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T10:30:00;2021-12-02T14:30:00 2021-12-02T15:00:00

