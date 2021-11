Je me réveille > Chanson pop – jeune public Valognes, 26 février 2022, Valognes.

Je me réveille > Chanson pop – jeune public Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel-Dieu Valognes

2022-02-26 11:00:00 – 2022-02-26 Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel-Dieu

Valognes Manche Valognes

Je me réveille de Mosai et Vincent – Chanson pop.

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, d’instrumets à cordes et de samples. Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer doucement par des s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro. “Je me réveille” est aussi un vrai concert adapté pour les bébés.

2 séances : 11h pour les moins de 3 ans et 15h pour les 3 à 6 ans.

Salle Paul Éluard.

Je me réveille de Mosai et Vincent – Chanson pop.

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, d’instrumets à cordes et de samples. Sur un îlot lumineux,…

hotel-dieu@valognes.fr +33 2 33 21 62 70

Je me réveille de Mosai et Vincent – Chanson pop.

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, d’instrumets à cordes et de samples. Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer doucement par des s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro. “Je me réveille” est aussi un vrai concert adapté pour les bébés.

2 séances : 11h pour les moins de 3 ans et 15h pour les 3 à 6 ans.

Salle Paul Éluard.

Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel-Dieu Valognes

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Cotentin – Le Clos du Cotentin