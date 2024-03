Je me protège des arnaques par mail et en ligne Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, jeudi 23 mai 2024.

Je me protège des arnaques par mail et en ligne Les arnaques en ligne sont de plus en plus nombreuses et perfectionnées. Jeudi 23 mai, 14h00 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T14:00:00+02:00 – 2024-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T14:00:00+02:00 – 2024-05-23T16:00:00+02:00

Apprenez à les repérer et à les éviter pour naviguer en toute tranquillité.

Animé par les Conseillers Numériques de la Cité des Métiers

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines Île-de-France 01 34 82 82 61 https://citedesmetiers-sqy.fr/ Bâtiment collaboratif dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle regroupant : la Cité des Métiers, FACE Yvelines et la Mission Locale.

La Cité des Métiers est située au rez-de-chaussée. Possibilité de se garer sur les places munies de plaques d’immatriculation

Je me protège des arnaques par mail et en ligne