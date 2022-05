Je me mets au vert ! Musée Saint-Remi, 5 juin 2022, Reims.

Musée Saint-Remi, le dimanche 5 juin à 14:00

Livrets/jeux pour le jeune public Haricots, pois chiche et céleri ! Découvrez les légumes consommés autrefois et les plantes aromatiques qui parfumaient les repas. Grâce à des livrets, parcourez en autonomie les collections archéologiques et repartez avec des recettes ! A partir de 5 ans. Ateliers dégustation Légumes, soupes et déchets verts Epluchures de légumes, feuilles de salades,… rien ne se jette ! Tout se recycle et se transforme grâce au compostage et au mixage ! Venez pédaler et déguster. De nombreuses explications seront aussi apportées sur la transformation des légumes en déchets vert. En partenariat avec la direction des déchets du Grand Reims. Le bar est au vert ! Un bar, en bois recyclé, vous servira des soupes de légumes gorgées de vitamines et rafraîchissantes. Un petit jeu de dégustation pour retrouver les légumes et plantes qui composent ces soupes sera remis aux enfants. Soupes réalisées avec des produits de saisons et locaux par En binôme.

Gratuit

Je me mets au vert ! Dégustation de soupes et jeux autour des légumes dans le jardin et dans le cloître de l’abbaye Saint-Remi.

Musée Saint-Remi 53 rue Simon 51100 Reims Reims Saint-Remi Marne



