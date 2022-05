Je me mets au vert ! Activités détente Musée Saint-Remi Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Je me mets au vert ! Activités détente Musée Saint-Remi, 5 juin 2022, Reims. Je me mets au vert ! Activités détente

Musée Saint-Remi, le dimanche 5 juin à 10:00

Je me mets au vert ! Espaces détente ! Espace végétal à contempler. Vous êtes invités à traverser Rausa. Cette installation ouverte sur le ciel est dédiée aux roseaux, plantes emblématiques des marais. A découvrir dans la cour du musée. Séances de yoga Sur les parterres de verdures, à l’ombre du cloître de l’abbaye, venez pratiquer le yoga. Séance de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45. Public adulte. Sur réservation au 03 26 35 36 61. Dans le cadre de Reims Urban Nature. En partenariat avec la direction des sports. Relaxez-vous ! Des transats sont mis à disposition des visiteurs pour profiter du cadre apaisant de l’abbaye. A proximité, adonnez-vous aux coloriages avec une série de mandalas inspirés de la nature et des collections du musée.

Nombre de places limité pour les séances de yoga

Je me mets au vert ! Des activités douces pour se détendre dans le jardin de l’abbaye Saint-Remi. Musée Saint-Remi 53 rue Simon 51100 Reims Reims Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Musée Saint-Remi Adresse 53 rue Simon 51100 Reims Ville Reims lieuville Musée Saint-Remi Reims Departement Marne

Musée Saint-Remi Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Je me mets au vert ! Activités détente Musée Saint-Remi 2022-06-05 was last modified: by Je me mets au vert ! Activités détente Musée Saint-Remi Musée Saint-Remi 5 juin 2022 Musée Saint-Remi Reims Reims

Reims Marne