**Balade intime de quartier pour rêveurs embarqués** Se laisser – virtuellement – prendre par la main, se faire surprendre au coin du chemin… Invitation au lâcher prise et à la rencontre artistique presque impromptue _Je me laisse porter_ commence comme une déambulation qui dégourdit les jambes et calme l’esprit. Partant de lieux plus ou moins familiers, les parcours crochètent vers des endroits plus secrets, quelquefois à deux pas de nos décors coutumiers. Les promeneurs que nous sommes se rendent disponibles à la découverte. Celle-là survient là où on ne l’attend pas : sous les traits d’une marionnettiste, d’une drag-queen, d’un musicien ou autre chanteuse. Ici, un comédien dit un texte intime, là, un danseur interprète une chorégraphie sensible, un peu plus loin une créature étrange reprend une chanson de variété… Les arts vivants n’ont jamais aussi bien porté leur adjectif le temps de ces balades poétiques et légères. — Avec, sur chaque balade, 6 artistes en alternance surprise : Jérôme Batteux (Cie des Petites Secousses), Dounia Bouhajeb (Cie le Rat Bleu), Andrea Liqueer (Maison Eclose), Côme Tanguy (Cie Bela et Côme), Aurore Cailleret (Cie Liquidambar), David Chiesa (Le Un Ensemble), Nicolas Saez (Cie Nicolas Saez), Flore Audebeau (Cie Parallaxe). — **La Compagnie des Petites secousses** Créée en 2010, à l’initiative de Jérôme Batteux (auteur et metteur en scène), la Cie des Petites Secousses s’intéresse à créer un théâtre sensible et adressé. Que les enjeux des spectacles soient sociaux, intimes, poétiques ou philosophiques, l’envie est toujours de mettre en oeuvre des modes de narration qui offrent autant de points d’accroche fixes que de lignes floues. Une façon de tendre la main au spectateur pour l’emmener dans des lieux où son imaginaire et sa propre histoire peuvent s’exprimer. « Le théâtre est notre acte politique et citoyen. Pas forcément pour percuter (nos perceptions du monde ne nous semblent pas forcément plus valables que celles des autres), nous créons pour secouer doucement en espérant provoquer la discussion. Nous créons pour échanger. » — **TOUT PUBLIC** **DURÉE** : 1h30 environ / Départs toutes les 15 minutes de 16h à 18h45 **PARCOURS** : 2,4 km environ **GRATUIT, SUR** **RÉSERVATION OBLIGATOIRE :** [**ici**](https://jemelaisseporter.petitessecousses.fr) (ouverture des réservations le 21 juillet) **LIEU** du rendez-vous communiqué à la réservation — **Prochaines balades « Je me laisse porter » :** CENON le 21/08, TALENCE le 24 et 26/08 — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

Balade intime de quartier pour rêveurs embarqués

BASSENS,Mairie 42 Avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens Bassens Gironde



2021-08-18T16:00:00 2021-08-18T20:15:00