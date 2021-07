JE ME LAISSE PORTER Eglise Saint-Pierre, 18 août 2021, Bassens.

Eglise Saint-Pierre, le mercredi 18 août à 14:00

Se laisser – virtuellement – prendre par la main, se faire surprendre au coin du chemin… Invitation au lâcher prise et à la rencontre artistique presque impromptue Je me laisse porter commence comme une déambulation qui dégourdit les jambes et calme l’esprit. Partant de lieux plus ou moins familiers, les parcours crochètent vers des endroits plus secrets, quelquefois à deux pas de nos décors coutumiers. Les promeneurs que nous sommes se rendent disponibles à la découverte. Celle-là survient là où on ne l’attend pas : sous les traits d’une marionnettiste, d’une drag-queen, d’un musicien ou autre chanteuse. Ici, un comédien dit un texte intime, là, un danseur interprète une chorégraphie sensible, un peu plus loin une créature étrange reprend une chanson de variété… Les arts vivants n’ont jamais aussi bien porté leur adjectif le temps de ces balades poétiques et légères.

COMPAGNIE DES PETITES SECOUSSES.Balade intime de quartier pour rêveurs embarqués. Ete métropolitain.

