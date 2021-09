Bordeaux Piliers du pont transbordeur de Bordeaux Bordeaux, Gironde Je me laisse porter / Balade artistique Piliers du pont transbordeur de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Je me laisse porter / Balade artistique Piliers du pont transbordeur de Bordeaux, 18 septembre 2021, Bordeaux. Je me laisse porter / Balade artistique

Piliers du pont transbordeur de Bordeaux, le samedi 18 septembre à 19:30

A l’occasion des **Journées Européennes du Patrimoine 2021**, la Cie des Petites Secousses et la ville de Bordeaux vous convient à une balade d’une 50aine de minutes à la découverte du quartier Bastide et ponctuée de 3 surprises artistiques. Musique ? Danse ? Marionnette ? Théâtre ? Ce que vous y verrez est un secret mais une chose est sûre, vous allez aimer vous laisser porter _Je me laisse porter_, des balades intimes et culturelles pour de petits groupes de 10 rêveurs -> à partir de 19h30, départ toutes les 15 min jusqu’à 22h15 [Teaser du projet Je me laisse porter](https://vimeo.com/561375569)

Gratuit sur inscription

Venez découvrir le quartier Bastide au travers d’une balade poétique ponctuée de surprises artistiques. Piliers du pont transbordeur de Bordeaux 105 quai de queyris Bordeaux Bastide Niel Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Piliers du pont transbordeur de Bordeaux Adresse 105 quai de queyris Ville Bordeaux lieuville Piliers du pont transbordeur de Bordeaux Bordeaux