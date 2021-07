Paris Bibliothèque-Discothèque Hergé Paris Je me bouge pour ma planète ! Bibliothèque-Discothèque Hergé Paris Catégorie d’évènement: Paris

Je me bouge pour ma planète ! Bibliothèque-Discothèque Hergé, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 15h à 17h

gratuit

Un atelier récup’ animé par Laurence Carrion des éditions Rue de l’échiquier Trier ses emballages, c’est bien, mais c’est encore mieux de les éviter ! En bousculant un peu nos habitudes et notre manière de consommer, on peut ainsi prendre une part très concrète à la défense de notre planète. Même quand on est un enfant… Alors prêt(e) pour une mission zéro déchet ? Cet atelier est conçu autour du livre Mission zéro déchet, de Lucie Vallon, illustré par Vincent Bergier, aux éditions Rue de l’échiquier. C’est un moment d’échange sur les bons gestes à adopter pour éviter de générer des déchets inutiles. Un atelier malin pour apprendre aux petites mains à confectionner avec des objets de récup, des emballages efficaces pour toutes les situations ! Tout en les réalisant, on apprend un tas d’astuces pour passer à l’action au quotidien. Viens avec un jeans usé ou devenu trop petit, ou un tee-shirt à manches longues ! Enfants : de 8 à 10 ans Durée : 2 heures Sur réservation Mission zéro déchet Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque-Discothèque Hergé 2 rue du Département Paris 75019

2, 5, 7 : Stalingrad (80m) 2, 5, 7bis : Jaurès (352m) 48, 54

Contact :Bibliothèque – Discothèque Hergé 01 40 38 18 08 bibliotheque.herge@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-discotheque-herge-1747 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge/ https://twitter.com/DiscothequeH0140381808 bibliotheque.herge@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-27T15:00:00+01:00_2021-11-27T17:00:00+01:00

Editions Rue de l’échiquier

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque-Discothèque Hergé Adresse 2 rue du Département Ville Paris lieuville Bibliothèque-Discothèque Hergé Paris