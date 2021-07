Bassens Parking Séguinaud Bassens, Gironde Je marche avec le CMOB contre la Muco Parking Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Je marche avec le CMOB contre la Muco Parking Séguinaud, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Bassens. Je marche avec le CMOB contre la Muco

Parking Séguinaud, le samedi 17 juillet à 09:00

Le CMOB athlétisme et Pour un Second Souffle organisent samedi 16 juillet une marche solidaire pour lutter contre la mucoviscidose dans la cadre de la fête champêtre. Inscription sur place et départ à 9h30 (marche nordique ou classique, toutes deux encadrées) avec une participation de 2€ intégralement reversée à la lutte contre la mucoviscidose. Dans le cadre de la fête champêtre.

2€

marche solidaire contre la mucoviscidose Parking Séguinaud chemin du grand Came, 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Parking Séguinaud Adresse chemin du grand Came, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Parking Séguinaud Bassens