Je m’appelle Solea – Concert flamenco Bruère-Allichamps, 21 octobre 2021, Bruère-Allichamps.

Je m’appelle Solea – Concert flamenco 2021-10-21 19:00:00 – 2021-10-21 20:30:00

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps

EUR 7 Je m’appelle Solea > CONCERT FLAMENCO

Nov’art Factory (Île-de-France)

Manuel Delgado guitare flamenco

Cécile Evrot chant

Aurelia Vidal danse flamenco, castagnettes

Lumière Jean-Baptiste Theron

Musique Traditionnels et compositions originales de Manuel Delgado

Tout y est : la danse, le chant et la guitare, trois piliers d’une culture musicale immense, pour faire connaître le flamenco sous son vrai visage, loin des clichés et au plus près du cœur. Dans le large éventail de palos (styles harmoniques et rythmiques) qui composent le flamenco, la solea est sans doute l’un des plus anciens et profonds. Elle prend ici les traits d’une femme andalouse, une femme dont le cœur bat… en douze temps et dont la voix guide le jeune spectateur dans un parcours riche en émotions.

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/je-mappelle-solea-flamenco/

