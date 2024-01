JE M’APPELLE ASHER LEV THEATRE DES BELIERS PARISIENS Paris, mardi 5 mars 2024.

JE M’APPELLE ASHER LEVD’Aaron Posner – Adaptée du roman à succès de Chaïm PotokAdaptation française et mise en scène de Hannah-Jazz MertensAvec Guillaume Bouchède, Stéphanie Caillol, Martin Karmann ou Benoît ChauvinDans le Brooklyn d’après-guerre, Asher Lev veut devenir peintre à tout prix, contre la volonté de sa famille, de sa communauté et de ses traditions.Asher Lev dessine comme il respire. L’histoire d’un jeune juif orthodoxe de Brooklyn, qui, aux portes du monde prodigieux de l’art, devra choisir : obéir aux exigences des siens et à son éducation religieuse, ou s’abandonner à son destin exceptionnel. Une pièce sur les affres de la création et les déchirements intimes, culturels et spirituels.« En tant qu’artiste, tu n’es responsable de rien, ni de personne, si ce n’est de toi et de ta vérité´. »Pour la première fois sur scène, l’adaptation française de la pièce à succès d’Aaron Posner tirée du roman de Chaïm Potok.Assistante mise en scène : Jade MolinierMusique : Anne-Sophie VersnaeyenScénographie : Capucine Grou-RadenezLumières : Bastien GérardCostumes : Bérengère RolandUne Production Théâtre des Béliers Parisiens

Tarif : 39.40 – 39.40 euros.

Début : 2024-03-05 à 19:00

THEATRE DES BELIERS PARISIENS 14 BIS RUE SAINTE ISAURE 75018 Paris 75