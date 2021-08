Je m’appelle Alice, ou La parole des petites filles Théâtre Massenet, 28 octobre 2021, Lille.

**Jeudi 28 octobre à 19h** **Vendredi 29 octobre à 14h** **Durée : 1h** **Graines de féministes dans un jardin de papier** **Pour tout le monde dès 7 ans** **Théâtre Massenet** **4 rue Massenet, Lille** **Métro Fives** Inspirée par le roman de Lewis Carroll Alice aux pays des merveilles, la compagnie Diptyque Théâtre donne la parole aux Alice d’aujourd’hui. Comment les petites filles se positionnent-elles face aux injonctions et projections des adultes ? Que désirent-elles ? De quoi rêvent-elles réellement ? À partir de mots recueillis lors d’ateliers autour de ces questions et de leurs propres souvenirs d’enfance, les comédiennes unissent leurs forces pour faire entendre les voix de ces Alice 2.0.. Distribution : Conception, écriture et interprétation : Mona El Yafi et Céline Clergé ; Mise en scène : Ayouba Ali ; Scénographie : Cerise Guyon et Sevil Gregory ; Paysagiste : Servane Hibon-Marty ; Création lumière : Amandine Robert et Alice Nédéléc ; Création sonore : Najib El Yafi ; Création costumes : Gwladys Duthil Coproductions : La Manekine – Scène intermédiaire des Hauts-de-France à Pont-Sainte-Maxence, Le Palace – service culturel de Montataire, Le Théâtre de l’Aventure de Hem, La Scène Europe de Saint-Quentin, La Maison des Arts et des Loisirs de Laon. Soutiens : Département de l’Oise, Région des Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France, Collectif Jeune Public des Hauts-de-France Partenariats : Studios de Virecourt de Boivre-la-Vallée, Théâtre Paris-Villette, Théâtre Massenet de Lille, Maison du Théâtre d’Amiens.

