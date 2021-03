JE MANGE POUR LE FUTUR : Une enquête entre fiction et réalité qui donne les clés d’une alimentation bonne pour la santé et l’environnement En ligne / online, 1 mars 2021-1 mars 2021, Paris.

En ligne / online, le lundi 1 mars à 10:00

### **Une enquête entre fiction et réalité qui donne les clés d’une alimentation bonne pour la santé et l’environnement !**

### **Diffusion : 1er mars 2021 au 24 mai 2021 sur Instagram** [**@jemangepourlefutur**](https://www.instagram.com/jemangepourlefutur/)

**Sasha, 26 ans, en quête d’une alimentation durable**

Sasha, jeune diplômée, a pris une décision : repenser le contenu de son assiette pour agir à son échelle pour la planète. L’année 2020 et la crise sanitaire du COVID-19 l’ont amenée à questionner ses habitudes de consommation. Ce fut le déclic ! Désormais, elle souhaite passer à l’action dans son quotidien et faire de l’alimentation durable son fer de lance. Mais comment faire ? Par où commencer ? Elle décide alors de mener son enquête pour comprendre POURQUOI et COMMENT adopter une alimentation plus durable.

Pour cela, cette « apprentie influenceuse » part à la rencontre d’acteurs variés bien réels : chercheurs, acteurs de terrain mais aussi chefs-cuisiniers et commerçants de bouches qui l’entourent. Le tout pour mieux comprendre comment faire des choix plus vertueux, en expérimentant des nouvelles manières de s’alimenter sans prise de tête, tout en se faisant plaisir.

**Rendre l’alimentation durable accessible et ludique aux 18-35 ans**

Je mange pour le futur a été co-construit en amont avec et pour les 18-35 ans afin de développer un programme adapté, prenant réellement en compte leurs freins rencontrés (manque de temps, budget serré, jugement de l’entourage) et leurs motivations à passer à l’action via l’assiette.

Les interrogations, les réussites, mais aussi les doutes et les échecs de Sasha, porte-parole de cette génération, permettent un sentiment d’identification fort pour la cible visée.

Découvrez la bande annonce du projet : [[https://www.youtube.com/watch?v=ER547YxPUVE](https://www.youtube.com/watch?v=ER547YxPUVE)](https://www.youtube.com/watch?v=ER547YxPUVE)

**Derrière ce programme : la Chaire ANCA d’AgroParisTech**

Ce programme a été développé par la [Chaire ANCA](https://chaire-anca.org/). Cette chaire partenariale d’AgroParisTech a développé une expertise dans l’innovation pédagogique et la médiation scientifique. Elle a pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation saine et durable en développant des programmes innovants et ludiques pour éclairer les consommateurs sur les enjeux de l’alimentation avec l’aide d’experts scientifiques et de créatifs. L’équipe de la Chaire ANCA assurera l’animation du compte Instagram @jemangepourlefutur.

La Chaire ANCA n’en est pas à son coup d’essai dans la sensibilisation des 18-35 ans à l’alimentation durable. En 2018, elle a lancé sur Instagram une BD numérique de prospective “MANGER VERS LE FUTUR”.

Je mange pour le futur reçoit le soutien du Programme National pour l’Alimentation (PNA) du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, en partenariat avec l’ADEME et le Ministère des solidarités et de la santé, et aussi d’AG2R LA MONDIALE et de la Diagonale Paris Saclay de l’Université Paris Saclay (Programmes Investissement d’Avenir).

Les partenaires associés à ce projet sont : Chaire Unesco Alimentations du Monde, Laboratoire CIMEOS /Université de Bourgogne, REFEDD, Ferrandi-Paris.

Je mange pour le futur est un programme digital immersif diffusé sur Instagram à partir du 1er mars qui a pour but d’accompagner concrètement les 18-35 ans dans l’adoption d’une alimentation durable.

