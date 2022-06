Je lis, tu lis, nous lisons… : portraits de lectrices et de lecteurs, 2 juillet 2022, .

Je lis, tu lis, nous lisons… : portraits de lectrices et de lecteurs



2022-07-02 – 2022-08-31

Expositions / visites

Du samedi 02 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022

Le réseau des médiathèques vous propose une exposition de photographies inédites pour célébrer le plaisir de la lecture. D’abord présentée durant l’été cour carrée de la Dentelle et à la médiathèque Aveline, elle tournera ensuite, dès l’automne, dans les différents établissements du réseau.

Suite à la déclaration de la lecture, grande cause nationale en 2022, le Centre National du Livre a lancé une campagne pour promouvoir le plaisir de lire, “#Jeliscommejeveux”. L’idée est de montrer que si l’on trouve le genre de livres qui nous plait et la façon de lire qui nous convient le mieux, la lecture devient un plaisir et une façon unique de s’évader, de se cultiver et de s’ouvrir aux autres.

Ainsi, des lecteurs des médiathèques de la CUA se sont prêtés au jeu pour dévoiler leurs habitudes de lectures. Au total, 15 portraits sont à découvrir sur les piliers de la cour carrée et 15 autres dans le hall de la médiathèque.

Informations pratiques

Exposition Je lis, tu lis, nous lisons… – Portraits de lectrices et de lecteurs

• Du samedi 2 juillet au mercredi 31 août 2022

• Cour carrée de la Dentelle et médiathèque Aveline [Alençon]

Entrée libre

Expositions / visites

Du samedi 02 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022

Le réseau des médiathèques vous propose une exposition de photographies inédites pour célébrer le plaisir de la lecture. D’abord présentée durant l’été cour carrée de la…

+33 2 33 82 46 00 https://cu-alencon.fr/agenda/detail/actualites/je-lis-tu-lis-nous-lisons-portraits-de-lectrices-et-de-lecteurs/

Expositions / visites

Du samedi 02 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022

Le réseau des médiathèques vous propose une exposition de photographies inédites pour célébrer le plaisir de la lecture. D’abord présentée durant l’été cour carrée de la Dentelle et à la médiathèque Aveline, elle tournera ensuite, dès l’automne, dans les différents établissements du réseau.

Suite à la déclaration de la lecture, grande cause nationale en 2022, le Centre National du Livre a lancé une campagne pour promouvoir le plaisir de lire, “#Jeliscommejeveux”. L’idée est de montrer que si l’on trouve le genre de livres qui nous plait et la façon de lire qui nous convient le mieux, la lecture devient un plaisir et une façon unique de s’évader, de se cultiver et de s’ouvrir aux autres.

Ainsi, des lecteurs des médiathèques de la CUA se sont prêtés au jeu pour dévoiler leurs habitudes de lectures. Au total, 15 portraits sont à découvrir sur les piliers de la cour carrée et 15 autres dans le hall de la médiathèque.

Informations pratiques

Exposition Je lis, tu lis, nous lisons… – Portraits de lectrices et de lecteurs

• Du samedi 2 juillet au mercredi 31 août 2022

• Cour carrée de la Dentelle et médiathèque Aveline [Alençon]

Entrée libre

dernière mise à jour : 2022-06-28 par