Je lis, tu lis : le petit club cosy Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura

Je lis, tu lis : le petit club cosy Dole, 4 février 2023, Dole . Je lis, tu lis : le petit club cosy 26A Rue Maréchal Leclerc Médiathèque Albert Camus Dole Jura Médiathèque Albert Camus 26A Rue Maréchal Leclerc

2023-02-04 – 2023-02-04

Médiathèque Albert Camus 26A Rue Maréchal Leclerc

Dole

Jura EUR Venez embellir votre expérience de lecteur en la partageant avec d’autres mordus de la page ! Que vous aimiez le polar, le roman, les documentaires, la poésie ou la BD, le petit club cosy est fait pour vous. Et repartez avec des piles de livres à dévorer !

Public adulte, libre et gratuit. https://mediatheques.grand-dole.fr/ Médiathèque Albert Camus 26A Rue Maréchal Leclerc Dole

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Dole Jura Médiathèque Albert Camus 26A Rue Maréchal Leclerc Ville Dole lieuville Médiathèque Albert Camus 26A Rue Maréchal Leclerc Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Je lis, tu lis : le petit club cosy Dole 2023-02-04 was last modified: by Je lis, tu lis : le petit club cosy Dole Dole 4 février 2023 26A Rue Maréchal Leclerc Médiathèque Albert Camus Dole Jura Dole Jura

Dole Jura