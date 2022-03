“Je lis mômes”, Festival du Livre Jeunesse Festival du Livre Jeunesse Saujon Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le neuvième salon du festival du livre Jeunesse « Je Lis Mômes » se tiendra pour le public le samedi 09 avril 2022 dans la salle Carnot à Saujon, ville d’environ 8000 habitants située en Charente-Maritime et proche de Royan. Notre association a pour mission de promouvoir la littérature jeunesse et s’adresse aux élèves de la petite section de maternelle jusqu’aux classes du lycée. Chaque année nous invitons des auteurs, illustrateurs ou éditeurs qui interviennent dans les classes ou les médiathèques. L’association se charge d’organiser l’accompagnement des auteurs dans les divers établissements. En contrepartie, les enseignants s’engagent à participer à l’exposition en produisant des travaux d’élèves. [[https://jelismomessaujon.wordpress.com/le-salon-du-livre-jeunesse/](https://jelismomessaujon.wordpress.com/le-salon-du-livre-jeunesse/)](https://jelismomessaujon.wordpress.com/le-salon-du-livre-jeunesse/) Festival Livre Jeunesse de Saujon Festival du Livre Jeunesse 14, place Général de Gaulle Saujon 17600 Saujon Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T09:30:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T09:30:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:30:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-05T09:30:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T09:30:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T18:00:00

