Montpellier Hérault Oreilles et yeux grand-ouverts, bien calé sur les genoux, le voyage au pays des histoires avec votre enfant peut commencer… Un moment privilégié accompagné et guidé par les bibliothécaires. De 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte

Un moment de lecture privilégié accompagné et guidé par les bibliothécaires +33 4 67 67 36 60

Sur inscription (les inscriptions sont possible à partir du 15 du mois qui précède l'atelier). Attention, en fonction de l'évolution sanitaire, une annulation est possible en raison de la grande proximité avec des enfants non masqués. Laissez bien vos coordonnées lors de votre inscription.

