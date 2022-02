JE LIS AVEC BÉBÉ Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Oreilles et yeux grand-ouverts, bien calé sur les genoux, le voyage au pays des histoires avec votre enfant peut commencer… Un moment privilégié accompagné et guidé par les bibliothécaires. De 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte

De 0 à 3 ans, accompagné d'un adulte

Sur inscription (les inscriptions sont possible à partir du 15 du mois qui précède l'atelier). Un moment de lecture privilégié accompagné et guidé par les bibliothécaires +33 4 67 67 36 60

