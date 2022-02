JE LANCE MA CIGALES LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 8 mars 2022, Ambérieu-en-Bugey.

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, le mardi 8 mars à 17:00

Session d’info sur les Clubs Cigales avec Lucie Watrinet, Coordinatrice régionale de l’Association des CIGALES Auvergne-Rhône-Alpes. Pour lancer une Cigales il faut à minima 5 personnes motivées, quelques personnes se sont déjà rencontrées et sont motivées, venez les rejoindre, poser toutes vos questions et pourquoi pas, Lancer une CIGALES ? ### LES CIGALES Issu de l’Économie Sociale et Solidaire, dans les années 80, le mouvement des CIGALES s’est construit sur le constat qu’il est possible à de simples citoyens d’accompagner celles et ceux qui se lancent dans la grande aventure de la création ou du développement d’entreprise. Il prend la forme d’un apport financier au capital, d’un soutien humain et de conseils adaptés. Un regard extérieur permet à l’entreprise de passer plus sereinement ses premières années d’existence. [https://youtu.be/Fono4VMovrA](https://youtu.be/Fono4VMovrA)

sur inscription (pour savoir si Lucie se déplace ou pas)

Réunion d’information et de co-construction

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



