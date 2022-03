Je l’ai fait moi-même : crème pour les mains Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Maison de la nature et de l’arbre, le samedi 2 avril à 10:00

Atelier gratuit pour la famille.

Atelier gratuit en accès libre. Nombre de places limité.

Dans une double démarche écologique et économique, fabriquez vos produits vous-même grâce à nos ateliers “Do it Yourself”. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00

