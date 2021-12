Les Avirons Médiathèque Jean Bernard Les Avirons “Je joue, tu joues, nous jouons” Médiathèque Jean Bernard Les Avirons Catégorie d’évènement: Les Avirons

“Je joue, tu joues, nous jouons” Médiathèque Jean Bernard, 22 janvier 2022, Les Avirons. “Je joue, tu joues, nous jouons”

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Jean Bernard nombre limité de places disponibles, pass sanitaire obligatoire

Des animations ludiques et autres sont proposées aux enfants. Médiathèque Jean Bernard 60 rue du stade 97425 les Avirons Les Avirons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T09:00:00 2022-01-22T09:30:00;2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T11:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Les Avirons Autres Lieu Médiathèque Jean Bernard Adresse 60 rue du stade 97425 les Avirons Ville Les Avirons lieuville Médiathèque Jean Bernard Les Avirons