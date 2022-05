Je jardine en famille, l’eau au jardin

2022-06-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-19 16:30:00 16:30:00 Comment gérer son eau d’arrosage avec parcimonie ? L’équipe vous conseillera également sur les plantes vivaces les mieux adaptées à la sécheresse et les techniques de paillage.

A partir de 6 ans

Animé par l'équipe des jardinières de la Gloriette

