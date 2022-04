Je jardine en famille, Ail, oignons, échalotes les alliés du jardinier

2022-04-27 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-27 16:30:00 16:30:00 Comment et pourquoi pratiquer l’association de culture dans son jardin ? L’équipe vous conseillera sur les meilleures associations et le mode cultural de ces plantes.

A partir de 6 ans

Animé par l’équipe des jardinières de la Gloriette Comment et pourquoi pratiquer l’association de culture dans son jardin ? L’équipe vous conseillera sur les meilleures associations et le mode cultural de ces plantes.

