Je hurle Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Je hurle Munster, 8 mars 2022, Munster. Je hurle Munster

2022-03-08 20:00:00 – 2022-03-08 22:00:00

Munster Haut-Rhin Munster EUR Zarmina, une jeune afghane de 16 ans, écrivait des poèmes jusqu’au jour où ses frères l’ont surprise et brûlé ses cahiers. Désespérée elle s’est immolée par le feu. Cette triste histoire est la trame de cette pièce de théâtre documentaire d’une force incroyable. Pièce de théâtre de la compagnie La Soupe Cie Zarmina, une jeune afghane de 16 ans, écrivait des poèmes jusqu’au jour où ses frères l’ont surprise et brûlé ses cahiers. Désespérée elle s’est immolée par le feu. Cette triste histoire est la trame de cette pièce de théâtre documentaire d’une force incroyable. Munster

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Je hurle Munster 2022-03-08 was last modified: by Je hurle Munster Munster 8 mars 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin