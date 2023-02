JE HURLE L’ARCHIPEL – SALLE CARRE PERPIGNAN Catégories d’Évènement: Perpignan

JE HURLE L'ARCHIPEL – SALLE CARRE, 7 février 2023 au 8 février 2023 20:30. Tarif : 22.0 euros. PERPIGNAN Pyrénées-Orientales. EPCC L'Archipel (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle. Éric Domenicone | La Soupe Cie La Soupe Cie s'empare d'un terrible fait divers pour un spectacle documentaire, poétique et musical. Une enquête sur le destin tragique d'une jeune poétesse afghane de 15 ans qui a mis fin à ses jours parce qu'on lui interdisait d'écrire. Deux comédiennes, des marionnettes de papier et un contrebassiste font vivre la parole des femmes afghanes insoumises. Durée 1h. N° téléphone accès PMR : 04 68 62 62 00.

Lieu: L'ARCHIPEL - SALLE CARRE, Av du Général Leclerc, PERPIGNAN

