Rouen Atelier du patrimoine Rouen, Seine-Maritime Je gargouille, tu gargouilles ! Atelier du patrimoine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Je gargouille, tu gargouilles ! Atelier du patrimoine, 23 août 2021-23 août 2021, Rouen. Je gargouille, tu gargouilles !

Atelier du patrimoine, le lundi 23 août à 14:00

Mais qui sont ces êtres étranges qui peuplent les toits des églises ? Quelle est cette légende unique à Rouen qui parle d’une gargouille ? Tu apprendras à les connaître, puis dans l’atelier, tu pourras en fabriquer une. Un peu de terre, beaucoup d’imagination… et le tour est joué !

Nombre de places limité, réservation obligatoire, Atelier : tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 €

Visite atelier Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Atelier du patrimoine Adresse 27, rue Victor Hugo, Rouen Ville Rouen lieuville Atelier du patrimoine Rouen