Le Cotylédon | Phalsbourg, le jeudi 17 mars à 20:00

Entre musique, chansons, session bœuf folk, fléchettes, passez une soirée aux couleurs de l’Irlande avec un Stout, bière sombre de type irlandaise. Au coin du feu, bercé par Sinead O’connor, les Rumjacks, the Chieftains, vous fêterez l’île d’Avalon. Animations et concerts sont à prix libre et au chapeau. Tous les évènements sont organisés dans le respect des règles sanitaires en cours. Pass sanitaire exigé.

Entrée libre, chapeau pour les artistes

