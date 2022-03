Je fais ma déclaration d’impôts 2022 sur le site “impots.gouv.fr” Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

pour déclarer vos revenus et apprendre à utiliser les différents services proposés. **Animé par le Centre des Finances Publiques** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61** Comment créer votre espace “particulier” sur le site des impôts, Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

