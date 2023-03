« Je fais le tour du monde en une histoire » Bibliothèque Logonna-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Logonna-Daoulas

« Je fais le tour du monde en une histoire » Bibliothèque, 12 mars 2023, Logonna-Daoulas . « Je fais le tour du monde en une histoire » 9 rue Ar Mor Bibliothèque Logonna-Daoulas Finistère Bibliothèque 9 rue Ar Mor

2023-03-12 – 2023-03-12

Bibliothèque 9 rue Ar Mor

Logonna-Daoulas

Finistère Le World Book Day, c’est la plus grande fête de l’amour de la lecture célébrée dans plus de 100 pays. L’association est soutenue par l’UNESCO avec un seul but : promouvoir la lecture chez les enfants. A vos marques, prêts, déguisez !

A cette occasion, vos enfants sont invités à venir nous rejoindre a la Biblio déguisés dans le costume de leur personnage de livre préféré. Serait-ce Harry Potter, Mortelle Adèle ou encore… Simon le Lapin ?

Et n’oubliez pas le livre avec le héros préféré pour le présenter aux autres.

Il y aura un défilé et un prix décerné au meilleur déguisement ! Une seule histoire racontée en plusieurs langues suivie d’un atelier créatif

Laissez-nous vous transporter dans un tour du monde en une seule histoire. Ensemble, une lecture à voix haute sera contée dans plusieurs langues suivie par un atelier créatif en lien avec l’histoire. Puis place au goûter !

Et bien évidemment, les indissociables crêpes et gâteaux de L’APE seront en vente au profit des beaux projets financés par l’APE pour les enfants de l’école. ape.logonna@gmail.fr Bibliothèque 9 rue Ar Mor Logonna-Daoulas

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Logonna-Daoulas Autres Lieu Logonna-Daoulas Adresse Logonna-Daoulas Finistère Bibliothèque 9 rue Ar Mor Ville Logonna-Daoulas Departement Finistère Lieu Ville Bibliothèque 9 rue Ar Mor Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/logonna-daoulas /

« Je fais le tour du monde en une histoire » Bibliothèque 2023-03-12 was last modified: by « Je fais le tour du monde en une histoire » Bibliothèque Logonna-Daoulas 12 mars 2023 9 rue Ar Mor Bibliothèque Logonna-Daoulas Finistère Bibliothèque Logonna-Daoulas finistère

Logonna-Daoulas Finistère