Vienne

Médiathèque de Civaux, le mercredi 2 février à 16:00

Atelier hybride entre contes et jeux pour les 4-7 ans

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T16:00:00 2022-02-02T17:00:00

