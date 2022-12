Je fabrique mon jeu en bois de récup Envie Le Labo Paris Catégories d’évènement: île de France

Je fabrique mon jeu en bois de récup Envie Le Labo, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 14 janvier 2023

de 10h30 à 12h30

. gratuit Atelier parent/enfant à partir de 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier. Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie. Et si vous appreniez à fabriquer votre propre jeu de société 100% récup ? Initiez vos enfants au bricolage pour apprendre à se servir d’outils et construire leur jeu personnalisé. Envie Le Labo et Victoria (formée à la méthodologie Les P’tits Clous) vous proposent un atelier créatif pour filles et garçons afin de (ré)apprendre l’usage de ses dix doigts. Fabriquer son premier jeu en bois, même simple, est une expérience inoubliable ! C’est le meilleur moyen de se (re)mettre au bricolage et à la découverte d’outils manuels. Un moment sans jugement où l’on prend plaisir à faire par soi-même et à choisir les matériaux de récupération que l’on préfère. Durant cet atelier, les enfants seront accompagnés dans la création d’un jeu de logique « Madelinette » et manipuleront en toute sécurité des outils à la main qui sont sélectionnés pour être adaptés à leurs âges et à leurs dextérités. Ils pourront repartir avec un casse-tête original, réalisé de leurs de mains. Inscription obligatoire Un atelier gratuit de 2h pour 10 personnes Atelier parent/enfant à partir de 6 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier).Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie. Victoria, formée à la méthodologie Les P’tits Clous, propose de sensibiliser les enfants et les adultes à l’utilisation des outils afin de pouvoir réparer, réutiliser et recycler. Le but est de permettre le développement de la dextérité, l’autonomie, la confiance en soi et la créativité à travers la manipulation des outils et des matériaux. Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris Contact : https://www.envie.org/evenement/je-fabrique-mon-jeu-en-bois-de-recup-3/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-fabrique-mon-jeu-en-bois-de-recup-3/

